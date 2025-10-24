Haberler

Bolu'da Firari Hırsız Yakalandı

Bolu'da Firari Hırsız Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.T., emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Bolu'da 'hırsızlık ve mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da hakkında 'hırsızlık' ve mala zarar verme' suçlarından kesinleşmiş 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan T.T., yaklaşık 6 aydır firari olarak farklı noktalarda saklandı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde yapılan kamera izleme ve fiziki takip çalışmaları sonucunda firari şahsın bulunduğu adres tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan T.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın Konut Projesi'nin detayları netleşti! 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu

Bakan Fidan büyükelçilere yeni görev yerlerini bildirdi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı

Trump'tan sinkaflı sözler! Netanyahu bunu yaparsa yandı
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.