Bolu'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'da firar eden iki hükümlü cezaevine gönderildi

Bolu'da haklarında kesinleşmiş 17 yıl ve 5 yıl 5 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Ekim'de cezaevinden firar eden ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi (27) saklandığı evde yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Ekipler ayrıca 10 farklı suçtan aranan ve 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan F.D'yi (28) de yakalayarak cezaevine teslim etti.