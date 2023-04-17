Bolu'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Paramparça olan otomobilde sıkıştı, hastanede hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da D-100 karayolunda 2 aracın çarpışması neticesinde 1 kişi yaralanırken 1 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Aslandoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 karayolunun Kuruçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Efe Ç.idaresindeki 14 EF 326 plakalı otomobil ile aynı yönde giden Bayram Aslandoğduyönetimindeki 14 LA 281 plakalı Tofaş marka araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle, savrulan Tofaş marka otomobil D-100 karayolu refüjde bulunan ağaca çarptı. Sürücü Bayram Aslandoğdu araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan Efe Ç.'yi ambulans içerisinde tedavi altına alırken, araç içerisinde sıkışan ve ağır yaralan Bayram Aslandoğdu, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Bayram Aslandoğdu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan kazada yaralanan Efe Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.