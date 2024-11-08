Bolu'da Evde Yangın: Eşyalar Küle Döndü
Bolu'da Tabaklar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da bir evde çıkan yangında eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Tabaklar Mahallesi Gövem Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle evde bulunan eşyalara küle döndü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU