Bolu'da Evde Çıkan Yangında Kadın ve Çocuğu Son Anda Kurtuldu

Bolu'da evde çıkan yangını fark eden kadın, son anda çocuğunu alarak dışarı çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyit Mahallesi İnceköprü Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle Kemal Y.'ye ait tek katlı evde yangın çıktı. Evde bulunan anne ve çocuk dumanları fark edince evden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen ev yanarak kullanılamaz hale geldi. - BOLU