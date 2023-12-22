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Bolu'da evde alkol içerken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanık 12 yıl hapis cezası aldı

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Bolu'da iki arkadaş arasında evde alkol alırken çıkan tartışma sonucunda bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Sanık, hakaretten beraat ederken kasten öldürmeye teşebbüsten 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da evde alkol içerken tartıştığı arkadaşını bıçaklayan sanık, 12 yıl hapis cezası aldı.

Olay, mayıs ayında Aktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş Hazar H. ve Önder Y. evde alkol almak için bir araya geldi. Şahıslar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hazar H., küfrettiği gerekçesiyle arkadaşını bıçakladı. Ağır yaralanan Önder Y. evde kanlar içerisinde kaldı. Olayın ardından Hazar H., polis ekipleri tarafından yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Hakaretten beraat, kasten öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı

Hazar H.'nin Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hazar H., yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığın hakaret suçundan beraatına, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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