Bolu'da Ev ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbarları değerlendirerek çalışma başlattı ve şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin daha önce de hırsızlık suçundan kaydı olduğu belirlendi.