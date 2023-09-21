Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayarak birinin ölümüne sebep olan sanık, pişman olduğunu söyledi

Bolu'da yaşanan olayda, eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayarak birinin ölümüne sebep olan sanık, yargılandığı davanın duruşmasında pişman olduğunu ifade etti. Maktulün annesi ise sanığın pişmanlığının oğlunu geri getirmeyeceğini belirterek gözyaşlarına boğuldu.

Bolu'da eski nişanlısının evinde karşılaştığı 2 kardeşi bıçaklayarak birinin ölümüne sebep olan sanık, yargılandığı davanın duruşmasında pişman olduğunu söyledi. Maktulün annesi ise "Senin pişmanlığın benim oğlumu geri getirmez" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Olay, geçtiğimiz yıl şubat ayında Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski nişanlısı Makbule M.'nin (32) evine giden Sefa C., (28) evde Beyazıt Bestami Ay (23) ve kardeşi M.A. (24) ile karşılaştı. Sefa C. yanında bulunan bıçakla 2 kardeşi çeşitli yerlerinden yaraladı. Kardeşlerden Beyazıt Bestami Ay olay yerinde kanlar içinde yerde kalırken, M.A. yaralı şekilde kaçtı. Kavgada ağır yaralanan Beyazıt Bestami Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara'ya kaçmıştı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olay yerinden kaçan Sefa C.'yı yakalamak için başlattığı çalışmalarda kamera kayıtlarını inceleyerek, C.'ın olay yerinden kaçtığı otomobilin plakasını tespit etti. Ankara'ya gittiği belirlenen Sefa C., ekiplerin yaptığı operasyonda yakalandı.

Sefa C. hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen tutuklu sanık Sefa C., savunmasında, "Olaydan dolayı çok pişmanım" dedi. Beyazıt Bestami Ay'ın acılı annesi Meryem Ay ise "Sen ne pişmanlığından bahsediyorsun? Senin pişmanlığı benim oğlumu geri getirmez" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Bu katilin 39 tane suç dosyası var"

Sanık C.'nın avukatı, "Şu anda cezaevinde bulunan müvekkilimin annesi ve babası engelli olduğu için yardıma muhtaç durumdalar. Bu nedenle tahliye edilmesini ve ailesine bakmasını talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti tahliye taleplerini reddedip, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelenirken, anne Meryem Ay, kararı açıklayan mahkeme heyetinin önüne gidip, "Benim öldürülen oğlumun bir tek sabıkası yok. Bu katilin 39 tane suç dosyası var" diyerek ağladı.

Mahkeme heyeti, Sefa C.'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BOLU