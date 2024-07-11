Bolu'da Eşini ve Kayınpederini Bıçaklayarak Öldüren Sanık Gözyaşı Döktü

Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık, duruşmadaki savunmasında "Eşim beni aldattı" diyerek gözyaşı döktü. Tartışmada bıçakla kolundan yaralanan kayınvalide ise "Eşim kızımı korumak için üzerine kapandı, onu da bıçakladı" dedi.

Olay, 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin, kayınpederinin evinde eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmaların ardından Serkan Z., mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin (35), kayınpederi Turgut Doğanyiğit (65) ve Emine Doğanyit'i bıçakladı. Karısı, kayınpederi ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kayınpeder Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybetti. Meltem Zengin ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı.

Hakkında "Eşi kasten öldürmek", "Kasten öldürme" ve "Kadına karşı yaralama" suçlarından dava açılan sanık Serkan Zengin'in Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Salonda mağdur Emine Doğanyiğit ve avukatlar hazır bulunurken, sanık ise cezaevinden SEGBİS sistemiyle duruşmaya katıldı.

"Kendimden geçtim, çocuklarım mahvoldu"

Savunması için söz hakkı verilen sanık, olay akşamı kayınpederinin evine gittiğini ifade ederek, "Eşimin beni aldattığını anlattım. Kayınpederim, 'Yuvanı kurtaracağım' dedi. Kendi evlerine davet etmişlerdi gittim. Eşim çok agresifti. Aldatılmış olmanın psikolojisiyle yıkık bir durumdaydım. Kayınpederimin evinde bana tekme attı. 'Yapma, bunun için buraya gelmedik' dedim. Tartışma çıktı. Mutfakta elime bıçak geçti. Kayınpederim elimden aldı. Kendimde değildim. Kayınpederime de saplandığını fark ettim. Çok üzgünüm, perişanım. Hiç böyle olmasını istemezdim. Kendimden geçtim, çocuklarım mahvoldu. Oradaki insan ben değildim. Ben öldürme amaçlı bıçağı savurmadım. O evden çıkmak için yaptım. Eşimi de çok seviyordum ölen öldüğüyle kaldı. Çocuklarım mahvoldu" dedi.

"İddia değil gerçek"

Gözyaşlarını tutamayan Zengin, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Evimde silahım vardı. Şubat ayında yakaladım eşimi. Tasarlayarak öldürsem şubat ayında öldürürdüm. İddia değil gerçek. Eşim beni aldattı. 'Seni seviyorum sana kadınlık yapmaktan hoşlanıyorum' diye başka birine attığı mesajları yakaladım. Çok pişmanım. Tahliyemi istemiyorum" diye konuştu.

"Eşim kızımı korumak için üzerine kapandı"

Tartışma esnasında evde bulunan ve kolundan yaralanan Emine Doğanyiğit ise "Meltem beni o gece aradı. 'Anne gelin beni iş yerinden alın' dedi. Babasıyla kızımızı aldık. Damat Serkan kızımı aradı. Meltem de 'Annemlere gidiyorum' dedi. Serkan, 'Ben seninle konuşacağım' dedi. Meltem de, 'Annemlerde konuşalım' dedi. Biz Serkan'ı aldık eve geçtik beraber. Evde 4'ümüz vardık. Tartışmalar yaşandığında Meltem, 'Çocuklar sende kalsın' dedi Kızım, 'Ben bu sevgiyi istemiyorum' dedi. Bıçağı kolundan çıkardı. Meltem'e saldırdı. Meltem, 'Anne beni kurtar' dedi. Kızım kaçmaya çalıştı. Serkan kızımın peşinden gitti. Babasına da vurdu bıçağı. Eşim kızımı korumak için üzerine kapandı. Onu da bıçakladı. Şikayetçiyiz. Bana da bıçakla saldırdı, kolumdan yaralandım. Kızım bize her zaman gözü mor geliyordu. Aldatmayla ilgili bir bilgim yok. Komşular gelmeseydi beni de öldürecekti" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - BOLU