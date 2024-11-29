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Bolu'da Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlıya 54 Yıl Hapis Cezası

Bolu'da Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlıya 54 Yıl Hapis Cezası
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Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren sanık, son duruşmada eşiyle alakalı aldatma iddialarıyla savunma yaptı. Mahkeme, haksız tahrik uygulayarak sanığı toplamda 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bolu'da tartıştığı eşi ve kayınpederini bıçaklayarak öldüren, kayınvalidesini de yaralayan sanık, son kez hakim karşısına çıktı. "Meltem başkasına kadınlık yapıyor. Başkasına 'Senin kadınınım' diye mesajlar atan bir kadın benim alt ve üst soyum olamaz" diyen sanık, 54 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 19 Nisan'da Sağlık Mahallesi Songül Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Bir süredir eşiyle aralarının iyi olmadığı öğrenilen Serkan Zengin (36), kayınpederinin evine eşiyle konuşmaya gitti. Evde yaşanan tartışmanın ardından Serkan Zengin, mutfaktaki bıçakla eşi Meltem Zengin (35), kayınpederi Turgut Doğanyiğit (65) ve kayınvalidesi Emine Doğanyit'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Turgut Doğanyiğit olay yerinde hayatını kaybederken, Meltem Zengin de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına sebep olan damat ise tutuklandı.

1'i ağırlaştırılmış olmak üzere 2 kez müebbet ile 16 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Serkan Zengin hakkında Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve "kadına karşı silahla yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis talebi ile dava açıldı. Davanın 3'üncü duruşmasında cumhuriyet savcısı dosyaya ilişkin delillerin toplandığını dile getirerek, mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zengin'in "eşe karşı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kayınpederine yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, kayınvalidesine yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıla kadar hapsi talep edildi.

"Tek suçlu benmişim gibi konuşuyorlar"

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Serkan Zengin, müşteki Emine Doğanyiğit, taraf avukatları ve aileleri katıldı. Mütalaanın okunmasının ardından konuşan Serkan Zengin, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek, "Meltem başkasına kadınlık yapıyor. Başkasına, 'Senin kadınınım' diye mesajlar atan bir kadın, benim alt ve üst soyum olamaz. Ben cezamı zaten çekeceğim, bana iftira atmayın. Olaya benim açımdan bakın. Bunu ben kaldıramadım. Kimse beni serbest bıraksın istemiyorum. Kayınvalidem her şeyi biliyor. Ben hakkımı helal etmeyeceğim, bu dünyanın öbür dünyası da var. Tek suçlu benmişim gibi konuşuyorlar, ben zaten pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik ve takdir indirimi uygulayarak, kararını açıkladı. Sanık, eşi Meltem Zengin'e yönelik işlediği "eşe karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay hapis, kayınpederi Turgut Doğanyiğit'e karşı işlediği "kasten öldürme" suçundan da takdir indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, kayınvalidesine yönelik saldırısı nedeniyle ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası aldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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