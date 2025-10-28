Bolu'da Eşi Tarafından Tüfekle Vurularak Öldürülen Hilal Baltaş'ın Cenazesi Defnedildi

Bolu'da eşi tarafından tüfekle vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Hilal Baltaş, sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Taşkesti Beldesi Karamurat Köyü'nde dün sabah saatlerinde Engin B., evde eşi Hilal Baltaş ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Engin B., tüfekle eşine ateş etti. Vücuduna saçmalar isabet eden Hilal Baltaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan zanlı, kısa süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Öte yandan zanlı Engin B'nin, cinayetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı belirlendi. Engin B'nin, paylaşımında, "Arkadaşlar ben bugün cinayet işledim. Sebebi, eşimin abisi İ. ve hanımı A. eşime telefonda 'Aldat, Engin hak ediyor' demesi. Ben kendimi kaybedip cinayet işledim. İ.T., kardeşini taciz edene sessiz kalmış" ifadelerini kullandığı görüldü. Olayın ardından çiftin 5 aylık ve 6 yaşındaki erkek çocukları ile 11 yaşındaki kız çocuğunun devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından vurularak öldürülen Hilal Baltaş'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 3 çocuk annesi Baltaş'ın cenazesi, Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camii'nde kılınan öğle namaz sonrası Sürmeli Köyü'nde defnedildi. - BOLU