Bolu'da Elektrikli Tel ile Ayılar Arı Kovanlarından Uzak Tutuldu

Arı kovanlarına dadanan ayılar elektrikli tellerden geçemedi: O anlar kamerada

BOLU - Bolu'da bir arı üreticisinin kovanlarının etrafına kurduğu elektrikli tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık'ın Deveören köyünde yaşayan arıcılık yapan Erhamin Koç, arı kovanlarındaki balları ayılardan korumak için kovanların etrafını elektrikli tellerle çevirdi. Gece saatlerinde orman içinden gelen 3 ayı ağaçların arasından çıkarak kovanlara yaklaşmak istedi. Koç'un arı kovanlarını korumak için aldığı elektrikli tel önlemi sayesinde ayılar kovanların bulunduğu yere giremedi. Tel sistemi, balları yemeye gelen ayıları geri püskürttü. 3 ayı tellerden kovanlara yaklaşamayınca ormana doğru geri giderken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.