Bolu'da Elektrikli Otomobil Kazası: Sürücü Yaralanmadı
Ankara-Zonguldak kara yolunda meydana gelen kazada, elektrikli otomobil kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı. Otomobilde ağır hasar oluşurken, sürücü yaralanmadan kurtuldu.
Kaza, Ankara-Zonguldak D-750 kara yolunda Mengen ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden 81 EK 081 plakalı elektrikli otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmı ağır hasar aldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu. - BOLU