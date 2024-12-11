Bolu'da Elektrikli Motosikletle Yaya Geçidinden Geçen Kadına Pikap Çarptı

Bolu'da elektrikli motosikletiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken pikabın çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Umutkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı üzerinden, merkez istikametine seyreden M.A.E. yönetimindeki 14 EV 311 plakalı pikap, yaya geçidinden, karşıya geçmeye çalışan Esma Kaba (40) idaresindeki elektrikli motosiklete çarptı. Çarpanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Esma Kaba yola savruldu. Kazada ağır yaralanan Esma Kaba kaldırıldığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Yoğun bakımda doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kaba, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU