Bolu'da Elektrik Kablolarından Kıvılcım Çıkması Paniğe Neden Oldu

Bolu'da ağacın dibinden geçen elektrik kablolarından kıvılcım çıkması paniğe neden oldu. Ekiplerin erken müdahalesi neticesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Karaçayır Mahallesi'nde Eflatun Sokak üzerinde bulunan eski okulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çam ağaçlarının dibinde bulunan elektrik kabloları bir anda etrafa kıvılcım saçmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar kısa süreli yaşadıkları paniğin ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve SEDAŞ ekipleri tarafından kıvılcım çıkaran kablolara müdahale edildi. Kısa sürede elektrik kablolarından çıkan kıvılcıma müdahale eden ekipler olası bir yangın riskine karşı önlem aldı. - BOLU