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Bolu'da Elektrik Kablolarından Çıkan Yangında Ahır ve Samanlık Yandı

Bolu'da Elektrik Kablolarından Çıkan Yangında Ahır ve Samanlık Yandı
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Bolu'nun Yakabayat köyünde meydana gelen yangında, elektrik kablolarından kaynaklandığı düşünülen alevler ahır ve samanlığı etkisi altına aldı. Yangın, köy halkı ve itfaiye ekiplerinin mücadeleleriyle kontrol altına alındı.

Bolu'da gece saatlerinde elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangında ahır ve samanlık alev alev yandı.

Yangın, merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M.'ye ait samanlıkta yangın çıktı. Elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, saman balyalarının alevlenmesiyle ahıra sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, kontrol altına alındı. Ahır ve samanlığın içten içe küle döndüğü yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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