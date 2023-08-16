Bolu'da Ehliyetsiz Sürücünün Kullandığı Pikap Ters Yöne Dalıp Takla Attı: 2 Yaralı

Bolu'da D-100 karayolunda ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap, ters yöne dalıp takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Bolu'da D-100 karayolunda ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap ters yöne dalarak takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunda Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunda Ankara istikametinde seyreden E.D. yönetimindeki 14 ES 448 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan pikap refüje daldı, ağaç ve demir tellere çarptı. Karşı istikamete savrulan araç, D-100 karayolunda ters döndü. Kazada sürücü E.D. ve M.B.Z. yaralandı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yaralıların kontrolleri yapıldı. Polis ekiplerince sürücü E.D.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU