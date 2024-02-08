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Bolu'da eğlence mekanı çıkışında kavga: 7 gözaltı

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Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da gece saatlerinde ortalık karıştı: 7 gözaltı

Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında kavga

BOLU - Bolu'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında çıkan kavga polis ekipleri tarafından güçlükle yatıştırıldı. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence mekanından çıkan 2 grup arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin uçuştuğu kavgada taraflar birbirine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga güçlükle yatıştırıldı. Ekipler tarafından kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Polisiye 3.Sayfa Güncel Haberler

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