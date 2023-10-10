Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Bolu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve malzemeler ele geçirildi.

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarda 4 zanlının üzerinde, araçlarında ve evlerinde arama yaptı.

Aramalarda, 79,83 gram sentetik uyuşturucu, 0,44 gram esrar, 56 sentetik ecza, 48 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden M.B, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Y, K.Ö. ve S.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.