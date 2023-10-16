Bolu'da düğün sonrası çıkan kavga güçlükle sonlandırıldı

Bolu'da bir düğünün ardından çıkan kavga, diğer davetlilerin araya girmesiyle sona erdi. Kavgaya karışanlar birbirinden şikayetçi olmadı.

BOLU'da, bir düğünün ardından, davetliler arasında çıkan tekme tokatlı Kavga, diğer davetlilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Kavga anları kameraya yansırken, taraflar biribirinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yukarısoku Mahallesinde bulunan bir düğün salonunun önünde meydana geldi. Düğüne gelen davetliler arasında bilinmeyen bir nedenle gerginlik yaşandı. Tartışmanın ardından düğün salonunun önünde taraflar arasında kavga çıktı. Tekme tokat birbirine girenleri düğüne gelen diğer davetliler güçlükle ayırdı. Kavgaya karışan bir kişinin uzaklaşması istenmesine rağmen gitmemesi sebebiyle ikinci kez kavga çıktı. Bu kavga da araya girenlerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgaya karışanlar düğün salonundan ayrılırken, birbirinden şikayetçi olmadı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.