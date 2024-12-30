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Bolu'da Dönel Kavşakta Cipler Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Dönel Kavşakta Cipler Çarpıştı: 1 Yaralı
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Bolu'da dönel kavşakta otomobil ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da dönel kavşakta cipler otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölyüzü Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Mumcu Parkı mevkiinde bulunan dönel kavşaktan dönmek isteyen İsmail A. idaresindeki 14 DM 934 plakalı Honda marka otomobil ile aynı dönel kavşaktan dönmek isteyen İlyas K. yönetimindeki 14 DC 061 plakalı Opel marka cip çarpıştı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif yaralanan İlyas K., ambulansta tedavi edildi. Meydana gelen kazada her iki araçta da hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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