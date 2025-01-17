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Bolu'da Dolandırıcılıktan Kurtulan Yaşlı Adam
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Bolu'da bir postane yetkilisinin dikkatli davranışı sayesinde, 850 bin euro dolandırılmaktan son anda kurtulan 60 yaşındaki Yılmaz Çelen, sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kadının kandırma girişimine maruz kaldı.

Bolu'da 850 bin euro para verme vaadiyle 60 yaşındaki yaşlı adam, bir kadın tarafından dolandırılmak üzereyken postane yetkililerinin dikkati sonucundan dolandırılmaktan kurtarıldı.

Bolu'da eşiyle birlikte yaşayan 60 yaşındaki Yılmaz Çelen isimli yaşlı adam, Almanya'da yaşadığını söyleyen bir kadınla 3 ay önce sosyal medya üzerinden tanıştı. Almanya'da yaşayan kadın kendisinin çok zengin olduğunu, eşinin öldüğü ve çocuğunun da olmadığını Çelen'e söyledi. Dolandırıcı kadın, beyninde tümör hastalığı olduğunu ve tedavisi olmadığı için kendi serveti olduğunu iddia ettiği 850 bin euro parasını gariban bir aileye bağışlamak istediğini belirtti. Bu parayı Yılmaz Çelen'e vermek istediğini söyleyen kadın, bunun karşılığında 175 euro parayı postaneden kendilerine göndermeleri gerektiğini ifade söyledi. Bunun üzerine postaneye para yatırmaya giden Yılmaz Çelen, postane yetkililerinin dikkati sonucunda dolandırılmaktan son anda kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

"850 Bin euro vereceğini söyledi"

Kendisinden 175 euro para yatırmasını istediklerini söyleyen Yılmaz Çelen, "Tanımadığım bir kadın 3-4 aydır benimle yazışıyor. Bana hasta olduğunu, beynimde tümör var dedi. Almanya'da araba parçası alıp sattığını söyledi. Zenginim, çocuğum olmadı. Eşim öldü dedi. 850 Bin euro vereceğini söyledi. Daha sonra benimle başka bir adam iletişime geçti. Benden sadece noter masrafı olarak 175 euro yatırmamı istediler. Sonrasında para hesabına geçecek dediler" dedi.

"Olayı garantiye almak istiyordum"

Parayı yatırdıktan sonra polise gideceğini belirten Çelen, "Ben hala olayın aslı var mı bilmiyorum. Durumu vatandaşlara da sordum. PTT'de parayı yatırdıktan sonra Bahçelievler karakoluna gidip durumu anlatacaktım zaten. Ben olayı garantiye almak istiyordum" diye konuştu.

Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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