Bolu'da Depo Yangını: İki Ev Küle Döndü

Bolu'da Depo Yangını: İki Ev Küle Döndü
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Bolu'da çıkan yangın, bir depoyu ve iki evi tamamen küle çevirdi. Yangında yaşlı bir çift kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da bir depoda çıkan yangın, depoyu ve iki evi küle çevirdi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Çıkınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ev arasında bulunan boş bir depoda içindeki çöplerin bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, depo çevresindeki iki eve sıçradı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, alevlerin sardığı evde bulunan yaşlı çifti kurtardı. Kurtarılan çiftin birinin yatalak olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba harcarken, evlerden biri tamamen yandı. Alevlerin yanındaki yapıya sıçramaması için ekipler, evi iş makinesi yardımıyla kontrollü şekilde yıktı. Yangında depo ve iki ev hasar gördü.

Olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş ise, itfaiyenin yangına müdahalesini meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar yangını cep telefonlarıyla kaydetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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