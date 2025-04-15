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Bolu'da Depo Yangını: Depo Kullanılamaz Hale Geldi

Bolu'da Depo Yangını: Depo Kullanılamaz Hale Geldi
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Bolu'nun Sultanbey köyünde meydana gelen depo yangınında alevler hızla büyüyerek depoyu tamamen sardı. Yangında can kaybı yaşanmazken, depo küle döndü. Yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da çıkan yangında alevlere teslim olan depo kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Merkeze bağlı Sultanbey köyünde, İbrahim Ç'ye ait depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm depoyu sardı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken, SEDAŞ ekipleri mahallenin elektriğini kontrollü şekilde kesti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, depo küle döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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