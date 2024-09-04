Bolu'da D-100 Karayolunda Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ş. yönetimindeki 34 HA 1861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhammet Ş., Aygül Ş. ve Elmas Ş. sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü. - BOLU