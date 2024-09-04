Üye Girişi
Haberler

Bolu'da D-100 Karayolunda Otomobil Devrildi, 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı ve otomobil büyük çapta hasar gördü.

Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ş. yönetimindeki 34 HA 1861 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Muhammet Ş., Aygül Ş. ve Elmas Ş. sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada otomobil büyük çapta hasar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum Otomobil 3-sayfa trafik Güncel Kaza bolu

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

12 yıl sonra ilk ziyaret! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da

 Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

Narin'den 15 gündür haber yok! Savcı talimat verdi, çalışmalar daha önce aranan bölgede yoğunlaştı

 AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı

AK Partili isme soğuk duş! Konuşmaya başlayınca vatandaşlar alanı terk etmeye başladı
Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma

Duruşmada ifade veren Engin Polat'ın sözleri hakimi sinirlendirdi: Reklam yapma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FENERBAHÇE- GALATASARAY DERBİSİ Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Derbi ne zaman? Sisi kimdir? Abdel Fattah El-Sisi kaç yaşında, nereli? Sisi'nin hayatı ve kariyeri... Bonservis nedir? Bonservis bedeli ne demek, neye göre belirlenir? Bonservis ücretini kim alır? Engin Polat savunmasında ne dedi? Engin Polat serbest kalacak mı? 3 bekçi, 14 yaşındaki çocuğa defalarca tecavüz etti! Olay ne, nerede oldu? Şahıslar tutuklandı mı? Engin- Dilat Polat davası ne zaman? Dilan ve Engin Polat davası bugün saat kaçta? Brawl Stars ne zaman açılacak? Brawl Stars kapanacak mı, erişim engeli gelecek mi? 4 Eylül 2024 son dakika gelişmesi... NFT ÇÖKTÜ MÜ? NFT neden düşüyor? 4 Eylül NFT ile ilgili son gelişmeler... KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 4 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa olayı nedir? İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa kimin? Akdeniz'de deprem mi oldu? Deprem ne zaman, sata kaçta oldu? Depremin büyüklüğü ne? 4 Eylül deprem gelişmeleri...
title