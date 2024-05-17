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Bolu'da D-100 Karayolunda Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yeniçağa ilçesi istikametinde seyreden T.A. yönetimindeki 33 NEM 17 plakalı otomobil ile kavşak içerisinden dönüş yapan sürücü N.Ö. idaresindeki 34 TJ 4077 plakalı otomobil çapıştı. Meydana gelen kazada 33 NEM 17 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan vatandaşların ambulanslarda ilk müdahalesi yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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