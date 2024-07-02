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Bolu'da D-100 Karayolunda Meydana Gelen Kazada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 4 araç karıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölündü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bolu'da D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden biri ortadan ikiye bölündü.

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Yan Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden İbrahim Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı BMW marka otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 439 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü. Tofaş'ın hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir'in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada Ünal K., İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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