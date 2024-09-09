Üye Girişi
Haberler

Bolu'da D-100 Karayolu'nda yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 Karayolu Bolu şehir merkezi girişinde yapılan denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

D-100 Karayolu Bolu şehir merkezi girişinde yapılan uygulamada kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında denetimlerini devam ettiriyor. Şehrin önemli noktalarından biri olan D-100 Karayolu Karacaağaç Mahallesi mevkiinde ekipler gece saatlerinde denetim yaptı. Şehrin giriş noktası olan bölgede polis ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren uygulamada 100'e yakın araç denetlendi. Egzoz, alkol, far ve evrakları kontrol edilen araçlardan kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

D-100 Karayolu Güvenlik 3-sayfa Güncel trafik Spor bolu

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest bırakıldı!

Narin Güran soruşturmasında kilit isim serbest

 Amcadan, 'Narin'in babası mısınız?' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey

Muhtar amcaya açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

 Avcılar'da kaybolan 13 yaşındaki Sevda bulundu! Emniyetteki ifadesinden sonra babası gözaltına alındı

Kaybolduktan 3 gün sonra bulunan Sevda'nın babası gözaltına alındı
Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Adana elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Sarıçam, Yüreğir, Kozan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Etimesgut, Sincan, Gölbaşı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Eylül Üsküdar, Bağcılar, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Eylül Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 10 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 10 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Türkiye İzlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Türkiye İzlanda geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Kerem Aktürkoğlu milli takım goller izle! Türkiye İzlanda Kerem Aktürkoğlu golleri izleme linki! Türkiye İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Türkiye İzlanda golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Ömer Üründül kimdir? Ömer Üründül kaç yaşında, nereli? Ömer Üründül hayatı ve biyografisi!
title