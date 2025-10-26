Bolu'da D-100 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı

D-100 karayolunun Bolu geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikameti Tokadi Hayrettin Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 14 ADB 711 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak istediği sırada 14 GF 722 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - BOLU