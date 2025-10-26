Haberler

Bolu'da D-100 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı

Bolu'da D-100 Karayolu'nda Kaza: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 karayolunun Bolu geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazaya neden olan trafik yoğunluğu kısa sürede giderildi.

D-100 karayolunun Bolu geçişinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun İstanbul istikameti Tokadi Hayrettin Türbesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 14 ADB 711 plakalı otomobil, kavşaktan ana yola çıkmak istediği sırada 14 GF 722 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.