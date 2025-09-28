Bolu'da Çorbacıda Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 1 Tutuklu

Bolu'da gece saatlerinde bir çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan K.E. (19), polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saatlerinde Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan bir çorbacıda meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, gruptakilerden biri bıçakla karşı gruptan iki kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçmıştı. Kaçan şüpheli K.E. (19), polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU