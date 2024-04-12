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Bolu'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıkan yangında tek katlı ev alev alev yandı

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Bolu'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında tek katlı ev alev alev yandı.

Yangın, Bolu'nun Sağlık Mahallesi Seher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kalcıoğlu'na ait tek katlı boş eve, sokakta oynayan çocuklar tarafından torpil atıldı. İddiaya göre ev içerisine atılan torpilin patlamasıyla boş evin içerisinde yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığın fark eden vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bolu Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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