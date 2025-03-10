Bolu'da Çoban Yangını Söndürdü

Bolu'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını, koyunlarını arazide otlatan çoban tarafından söndürüldü.

Yangın, Mudurnu ilçesine bağlı Çevreli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alan içerisindeki kuru otların bulunduğu bölgede yangın çıktı. Örtü yangını kısa sürede yayılırken, bölgede koyunlarını otlatan çoban alevlere müdahale etti. Yoldan geçen bir vatandaş ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çobanın müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından arazide soğutma çalışması yapıldı. - BOLU