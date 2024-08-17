Bolu'da çıkan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde 3 gün önce çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekiplerle beraber sahada çalışan vatandaşlar, gece gündüz tetikte olduğunu ve uyuyamadıklarını söyledi.

Bekirfakılar köyündeki ormanlık alanda 15 Ağustos Perşembe günü saat 12.30 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Vatandaşların zarar görmemesi için tedbir amacıyla bazı köyler boşaltıldı. Bekirfakılar köyünde evlerini ve hayvanlarını bırakmak istemeyen vatandaşlar ise gece gündüz tetikte. Ekiplerle birlikte gözlerine bir an olsun uyku girmeyen vatandaşlar, söndürme çalışmalarına katılıyor.

"Gece boyu tetikteyiz"

Tüm köylere yardıma giden Nuri Kocayiğit, "Daha önce Bolu'da böyle bir yangın olmadı. Çok büyük yangın, aynı zamanda geniş alana yayıldı. Mevki zor, sıkıntılı. Birçok yere yol yok. Allah yardımcımız olsun. Gece boyu tetikteyiz. Yan köylere her yere yardım ediyoruz. Ekiplerle beraber biz de seferber oluyoruz" dedi.

"Ömrümde böyle bir şey görmedim"

Komşusuna yardıma gelen Emrullah Kapısuz, "Ömrümde böyle bir yangın görmedim. Komşumun kümesine yangın gelmesin diye yardıma geldim. Gece boyu tetikteyiz. Ekipler de seferber oldu. Ömrümde böyle bir şey görmedim, yangın 4 saatte 15 kilometre alana yayıldı.

Beyazettin Sağlamöz ise "Yangın şu an biraz sakinleşti. Daha önce bu büyüklükte yangın olmadı" şeklinde konuştu. - BOLU