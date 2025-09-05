Bolu'da Cayrokopter İle Trafik Denetimi!

BOLU (İHA) – Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Özellikle emniyet şeridini ihlal edenler, jandarmanın 'gökyüzündeki gözünden' kaçamadı.

İl Jandarma Komutanlığı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi hedefleri doğrultusunda, trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini artırdı. Bu kapsamda, Jandarma Havacılık Komutanlığına ait cayrokopter ile ağustos ayı içerisinde Anadolu Otoyolu ve D-750 kara yolu güzergahlarında kontroller yapıldı. Havadan yapılan denetimlerde, zorunlu haller dışında emniyet şeridi ve banketleri kullanan, şerit üzerinde duraklama ve park yapan, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan araç ve sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

120 bin lira ceza kesildi

Denetimlerde toplam bin 378 araç sorgulandı, 23 sürücüye işlem yapıldı. Uygulanan cezaların toplam tutarı ise 120 bin 847 lira oldu. Trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan cayrokopter destekli denetimlerin önümüzdeki dönemde de aralıksız süreceği bildirildi. - BOLU