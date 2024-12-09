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Bolu'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Bolu'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Elmalık köyünde, çatıya düşen ağacın dallarını kesmek için çıkan Fikret Aktay, dengesini kaybederek hayatını kaybetti. Olay sırasında eşi tarafından fark edilen Aktay, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bolu'da, evinin çatısına düşen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıkan Fikret Aktay, dengesini kaybederek düştüğü çatıda hayatını kaybetti.

Olay, Elmalık köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elmalık Köyü'nde tek katlı evde eşiyle birlikte yaşayan Fikret Aktay evinin çatısına düşen ağacın dallarını kesmek için çatıya çıktı. Düşmemek için kendisini halatla çatıdaki güneş enerji sistemine bağlayan Aktay, ağacın dallarını kesmeye başladı. Kısa süre içerisinde ağaç kesim motorunun sesinin kesilmesiyle meraklanan eşi çatıya baktı. Fikret Aktay'ın güneş enerjisinin dibinde hareketsiz yattığını gören eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Aktay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın cesedi incelemesinin ardından Aktay'ın cenazesi çatıdan indirilerek kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastaneye kaldırılacak.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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