Bolu'da Çalınan Motosikletleri Düzce'ye Satmaya Götüren Şüpheliler Yakalandı

Bolu'da çaldıkları motosikletleri Düzce'ye satmaya götüren 3 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şahısların Bolu'dan çaldıkları motosikletleri Düzce'de, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş Mahallesi ve çevresinden 3 motosikletin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikletlerin çalındığı bölgedeki güvenlik kameraları saatlerce incelendi. Yapılan izleme neticesinde şüpheliler tespit edildi. Polis ekipleri tarafından Düzce'de düzenlenen operasyonla İ.Ş., R.A, ve S.Ş.I. yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların Bolu'dan çaldıkları motosikletleri satmak için Düzce'ye götürdükleri, Düzce'den çaldıkları motosikletleri de Bolu'da satmaya çalıştıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU