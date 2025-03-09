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Bolu'da Çakar Lambalı Araç Kullanan Sürücüye 333 Bin Lira Ceza

Bolu'da Çakar Lambalı Araç Kullanan Sürücüye 333 Bin Lira Ceza
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Bolu'da ehliyetsiz olarak çakar lambaları açık bir araç kullanan E.K. isimli sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı ve 333 bin 698 lira ceza kesildi. Araç 30 günlüğüne trafikten men edildi.

Bolu'da aracında çakar lambaları açık şekilde dolaşan sürücü polis ekiplerince yakalandı. Ehliyetsiz olduğu ve çakarlı araç kullandığı gerekçesiyle E.K. isimli sürücüye 333 bin 698 lira ceza kesildi.

Bolu'da Sağlık Mahallesi'nde E.K. idaresindeki 14 DM 004 plakalı Citröen marka araç, çakar lambaları açık vaziyette görüldü. Vatandaşın ihbarı üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Trafik Şube ekipleri, aracın peşine düştü. Ekipler tarafından araç kısa süre içerisinde yakalandı. Ekiplerin yaptığı kontrollerde sürücü E.K.'nın ehliyeti olmadığı tespit edildi. Sürücüye ehliyetsiz ve çakar lambaları açık araç kullanmaktan 333 bin 698 lira ceza kesildi. Araç 30 günlüğüne trafikten men edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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