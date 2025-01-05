Bolu'da Buzlanma Nedeniyle Yolcu Otobüsü Kontrolden Çıktı

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü, yolu ulaşıma kapattı. Onlarca araç yolda kalırken, otobüse zincir takılmasının ardından yolun trafiğe açılması bekleniyor.

Kaza, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda Sarıalan Yaylası'na yakın bir bölgede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartalkaya'dan dönüş yolunda bir yolcu otobüsü buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otobüs yolda yan dönerek, yolu gidiş geliş trafiğe kapattı. Vatandaşlar otobüsün lastiklerine zincir takmak için çalışma öfilfhrujdı. onlarca araç yolda kaldı. Zincir takılmasının ardından otobüsün hareket etmesiyle yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. - BOLU