Bolu'da Bisikletli Çocuğa Araç Çarptı, Hayatını Kaybetti

Bolu'da D-100 kara yolunda bisikletiyle karşıya geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuğa cip çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza, D-100 kara yolu Köroğlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Nurten Y. idaresindeki 34 EBS 075 plakalı Peugeot marka cip, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki Hasan Talha Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan çocuk ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan küçük çocuk İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hasan Talha Yılmaz, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU