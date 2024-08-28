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Bolu'da Bisikletin Aküsü Patladı, Polis Ekipleri Yangına Müdahale Etti

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Bolu'da bir çocuğun kullandığı bisikletin üzerindeki akü patladı. Polis ekipleri yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

BOLU (İHA) – Bolu'da bir çocuğun kullandığı bisikletin üzerindeki akü patladı. Canını zor kurtaran çocuğun yardımına koşan polis ekipleri, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Anıtpark'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuk Anıtpark'ta arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürmeye başladı. Bisikletinin üzerinde bulunan akü bir anda alev almaya ve patlamaya başladı. Çocuk sürücü bisikletini hemen bırakarak uzaklaştı. Bölgeden geçen polis ekipleri küçük çocuğun imdadına yetişti. Çocuğun bisikleti yanmasın diye ekipler, polis aracında bulunan yangın tüpüyle alev saçan ve patlayan aküye müdahale etti. Polis ekipleri tarafından ihbar edilmesi üzerine bölgeye ayrıca itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın tüpüyle sönmeyen aküye ayrıca itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın nedeniyle bisiklet hasar gördü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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