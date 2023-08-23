Bolu'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı ve eşi adliyeye sevk edildi

Bolu'da İsmail Çetin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, şüpheli İ.B'nin saklandığı yer tespit edilerek gözaltına alındı. Olay esnasında yanında olduğu öne sürülen eşi A.B. de gözaltına alındı. İşlemlerin ardından çift adliyeye sevk edildi. Öldürülme olayının alacak meselesi nedeniyle çıkan bir kavga sonucu gerçekleştiği belirtildi.