Bolu'da Bir Haftada 229 Operasyon, 17 Şahıs Yakalandı

Bolu'da polis ve jandarma ekipleri tarafından bir haftada yapılan 229 operasyonda 17 şahıs yakalanırken, 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada çeşitli operasyonlar yapıldı. Bolu Valiliği tarafından paylaşılan verilere göre, terör örgütüyle bağlantılı olan 3 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Kayıtsız yabancı uyruklu bir şahıs ise sınır dışı edildi. Hakkında çeşitli suçlardan aranması ve tutuklama kararı bulunan 17 kişi yakalandı. Bu şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan 8 operasyonda 7,26 gram esrar maddesi, 1 kilo 147,52 gram metamfetamin maddesi, 55,3 gram bonzai ve 4,43 kokain maddesi ele geçirildi. Olayla alakalı 10 şahsa işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

7 günde 6 operasyon

Kaçakçılıkla ilgili olarak ise 7 günde 6 operasyon yapıldı. Ekipler tarafından yapılan kaçakçılık operasyonlarında toplamda bin adet dolu makaron ele geçirildi. Olayla alakalı 1 şahsa yasal işlem yapıldı. - BOLU