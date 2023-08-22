Bolu'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Sultan köyünde alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsmail Çetin göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı ve hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.