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Bolu'da Bıçaklama Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Bolu'da Bıçaklama Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Bolu'da iki genç arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln, bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay sonrası saldırgan H.S. kısa sürede yakalandı.

Bolu'da iki kişi genç arasında çıkan kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.15'te Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan 17 yaşındaki Irak uyruklu Enes Mohammed Khalafaln ve H.S.(20) sokak arasında karşılaştılar. İki gencin karşılıklı tartışması sonrasında kavga büyüdü. H.S. yanında bulunan bıçakla Enes Mohammed'i bıçakladı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohammed Khalafaln tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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