Bolu'da Benzin Taşıyan Sürücüye Ev Hapsi Cezası

Bolu'da polis ekipleri tarafından orman yolunda durdurulan aracın sürücüsünün çantasında pet şişelere doldurulmuş 4 litre benzin bulundu. Gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta Bolu'nun Çakmaklar Mahallesi yakınlarında devriye görevi yürüten polis ekipleri, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, sürücü Ö.F.'nin (40) çantasında 1 litrelik pet şişelere doldurulmuş toplam 4 litre benzin bulundu. Ormanlık alana yakın bir noktada benzin taşıdığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F., savcılıktaki ifadesinin ardından "Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi mahkeme, şüpheli hakkında ev hapsi kararı verdi. - BOLU