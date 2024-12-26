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Bolu'da Bekçiler Yılbaşı Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı

Bolu'da Bekçiler Yılbaşı Öncesi Denetimleri Sıkılaştırdı
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Bolu'da çarşı ve mahalle bekçileri, yılbaşı öncesinde şehrin en işlek caddesinde gece denetimlerini artırarak aranması bulunan şahıslara kimlik sorgulaması yaptı. Denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı ve güvenlik önlemlerinin yılbaşı öncesinde devam edeceği öğrenildi.

Bekçiler yılbaşı öncesi denetimleri sıkılaştırdı

BOLU - Bolu'da çarşı ve mahalle bekçileri, şehrin en işlek caddesinde yılbaşı öncesinde gece denetimlerini sıkılaştırdı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, yılbaşı öncesinde kentin birçok noktasında faaliyetlerini artırdı. Şehrin en işlek caddesinde özellikle aranması bulunan şahıslara yönelik kimlik sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Bekçilerin ve polis ekiplerinin yılbaşına kadar tüm şehirde denetimlerini sıkılaştıracağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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