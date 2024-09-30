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Bolu'da Bariyerleri Aşan Cip Ağaçlara Çarparak devrilmekten Kurtuldu

Bolu'da Bariyerleri Aşan Cip Ağaçlara Çarparak devrilmekten Kurtuldu
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Bolu'da kaygan yolda kontrolden çıkan cip, bariyerleri aşıp ağaçlara çarparak devrilmekten kurtuldu. Kazada sürücü yaralanmadı.

Bolu'da bariyerleri aşarak yoldan çıkan cip, çarptığı ağaçlar sayesinde devrilmekten kurtuldu.

Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyazı istikametinde seyreden E.G. idaresindeki 23 EZ 963 plakalı cip, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Cip, çarptığı ağaçlar sayesinde yaklaşık 3 metre yükseklikten devrilmeden kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün yaralanmadığı belirlendi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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