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Bolu'da AVM'nin Otopark Girişinde Yangın Çıktı

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Bolu'da bir AVM'nin otopark girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanların çevreyi sardığı ve güvenlik kulübesinin alev alev yandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bolu'da bir AVM'nin otopark girişinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumanların çevreyi sardığı ve güvenlik kulübesinin alev alev yandığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan Cadde AVM'nin otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteyneri ile güvenlik kulübesinin yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Plastik malzemelerin alev alev yandığı yangın çevrede paniğe neden oldu. Yoğun dumanların yükseldiği yangında, dumanlar çevreyi kapladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında güvenlik kulübesi ve çöp konteyneri kullanılamaz hale geldi.

AVM'de yangın çıktığını gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinin müdahalesini meraklı bakışlarla izledi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye bolu Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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