Bolu'da AVM'de Temizlik İşçisi Düşerek Yaralandı
Bolu'da Highway Outlet AVM'de temizlik işçisi Abidin T., asma katından dengesini kaybederek yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü ve yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da Highway Outlet AVM'de bir temizlik işçisi, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Highway Outlet AVM'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik personeli Abidin T., asma katta temizlik yaparken dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen temizlik görevlisi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Abidin T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU