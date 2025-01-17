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Bolu'da Asker Kaçağı Genç, Kaçarken Yakalandı

Bolu'da Asker Kaçağı Genç, Kaçarken Yakalandı
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Bolu'da, asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda yakalanarak tutuklandı. Olayın güvenlik kameralarıyla görüntüleri ortaya çıktı.

Bolu'da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. 23 yaşındaki genç, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçma ve yakalanma anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı. Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi. Şüpheli, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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